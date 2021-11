Alfa Romeo wird die nächste Saison mit 2 neuen Fahrern in Angriff nehmen. Neben Valtteri Bottas, der den zurücktretenden Kimi Räikkönen ersetzt, wird Guanyu Zhou seinen Einstand in der Formel 1 geben. Der Hinwiler Rennstall gab die Verpflichtung des 22-jährigen Chinesen am Dienstag offiziell bekannt. Zhou ersetzt den Italiener Antonio Giovinazzi, der damit am Sonntag in Brasilien nach dreijährigem Engagement sein viertletztes Rennen für Alfa Romeo bestritten hat. Somit sind sämtliche Cockpits fürs Jahr 2022 vergeben.

Zhou schafft als erster Fahrer seines Landes den Sprung in die «Königsklasse». Aktuell fährt er in der Formel 2. Nach einem 7. und einem 6. Platz in seinen ersten beiden Jahren auf zweithöchster Stufe belegt Zhou aktuell in der Gesamtwertung den 2. Zwischenrang.

Zhou bringt Sponsorengelder mit

Die Verpflichtung von Zhou könnte für Alfa Romeo auch deshalb ein guter Schachzug sein, weil der in London beheimatete Asiate eine ordentliche Summe an Sponsorengeldern mitbringt. Die Rede ist von 25 Millionen Franken, um die das Team-Budget aufgewertet wird.

Piastri wird Reservefahrer bei Alpine Box aufklappen Box zuklappen Neben Guanyu Zhou war bei Alfa Romeo auch Oscar Piastri als Fahrer im Gespräch. Der Australier, der die Formel-2-Wertung vor Zhou anführt, wird in der kommenden Saison Reservefahrer beim F1-Team Alpine.