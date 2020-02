Legende: Der neue Bolide von Alfa Romeo Racing «C39». Twitter: Alfa Romeo Racing

Pünktlich zum ersten Testtag hat Alfa Romeo den Boliden für die Saison 2020 präsentiert. Das Auto trägt den Namen «C39». Das C steht wie immer für Christiane, die Frau des ehemaligen Besitzers Peter Sauber. Wie in der Vorsaison ist der Bolide in den Farben Weiss und Rot gehalten.

Mit dem neuen Wagen wolle man an die Fortschritte der letzten beiden Jahre anknüpfen und sich an der Spitze des Mittelfelds positionieren, teilte der in Hinwil ansässige Rennstall mit. Das Auto sei eine natürliche Weiterentwicklung des «C38» aus der Vorsaison, so der Technische Direktor Jan Monchaux. Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger weise der neue Bolide aber nur wenige auf.

Die erste offizielle Testfahrt mit dem «C39» wird am Mittwochmorgen Testfahrer Robert Kubica im spanischen Montmeló absolvieren. Am Nachmittag folgt dann Antonio Giovinazzi. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen wird am Donnerstag mit dem neuen Arbeitsgerät testen. Am Freitag geht nochmals Giovinazzi auf den Kurs.

Die Formel-1-Saison beginnt am 15. März mit dem GP von Australien in Melbourne. Das letzte Rennen findet am 29. November in Abu Dhabi statt.

