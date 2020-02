Ferrari hat im norditalienischen Reggio Emilia als erstes Topteam der Formel 1 seinen Boliden für die kommende Saison vorgestellt. Mit dem SF1000 getauften Modell will die «Scuderia» endlich wieder die Fahrer-WM gewinnen.

Aussen vertraut – innen ganz neu

Das Auto gleicht äusserlich seinem Vorgänger, doch unter dem Chassis gibt es laut Teamchef Mattia Binotto grosse Unterschiede: «Wir haben an allen Komponenten gearbeitet.» Das Fahrerduo bleibt hingegen das gleiche wie 2019: Sebastian Vettel und Charles Leclerc sollen den Italienern den ersten WM-Titel seit zwölf Jahren bescheren.

SF1000 als Hommage

Der Name des traditionell in Rot gehaltenen Autos ist eine Anspielung auf den 1000. Grand Prix der italienischen Traditionsmarke in der Formel 1. Das Jubiläumsrennen von Ferrari wird am 14. Juni dieses Jahres beim Grand Prix von Kanada in Montreal über die Bühne gehen. Die erstmals mit 22 Rennen ausgetragene Weltmeisterschaft beginnt am 15. März in Melbourne.

Die bisher vorgestellten Boliden im Bild

Bild 1 / 4 Legende: Mercedes Fahrer: Lewis Hamilton (44) und Valtteri Bottas (77). www.mercedesamgf1.com Bild 2 / 4 Legende: Ferrari Fahrer: Sebastian Vettel (5) und Charles Leclerc (16). Keystone Bild 3 / 4 Legende: Red Bull Fahrer: Max Verstappen (33) und Alexander Albon (23). redbullracing.redbull.com Bild 4 / 4 Legende: Haas Fahrer: Romain Grosjean (8) und Kevin Magnussen (20). www.haasf1team.com