Knapp einen Monat vor Beginn der WM-Saison 2023 hat Alfa Romeo in Zürich sein neues Formel-1-Auto vorgestellt. Der C43 kommt im Vergleich zu seinem Vorgänger in einem neuen Farbenkleid daher. Die Lackierung des im Werk in Hinwil entwickelten Autos der Sauber Gruppe ist dieses Mal in Schwarz und Rot statt Weiss und Rot gehalten. Für den Traditionsrennstall aus dem Zürcher Oberland wird es die letzte Saison in Zusammenarbeit mit dem italienischen Automobil-Hersteller Alfa Romeo sein. Seit vergangenem Oktober ist die zukünftige, im Hinblick auf die Saison 2026 beschlossene Partnerschaft mit der Marke Audi offiziell.

Der neue Look des Autos passt zu den personellen Änderungen, zu denen es im Winter an der Teamspitze gekommen ist. Der Deutsche Andreas Seidl, bislang Teamchef bei McLaren, als Geschäftsführer und der Italiener Alessandro Alunni Bravi als Teamchef folgen auf den Franzosen Frédéric Vasseur, der nach fünfeinhalb Jahren in Hinwil zu Ferrari weitergezogen ist. Die Scuderia bleibt auch 2023 Motorenpartner von Alfa Romeo.

Auch auf Fahrerseite bleibt nach dem 6. WM-Platz 2022 alles beim Alten. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu sitzen wie im Vorjahr im Cockpit des Hinwiler Autos. Der Finne und der Chinese werden Ende Woche in Barcelona zu Filmzwecken ein erstes Mal am Steuer des C43 sitzen. In der letzten Februar-Woche folgen in Sakhir in Bahrain die über drei Tage dauernden offiziellen Testfahrten, ehe bereits eine Woche später gleichenorts der Saisonauftakt erfolgt.