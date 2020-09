Formel 1: Williams-Familie gibt Leitung ab

Nach dem Verkauf ihres Rennstalls an die US-Investment-Firma Dorilton Capital treten Frank und Claire Williams nach dem GP Italien von diesem Wochenende von ihren Ämtern zurück. «Nach 43 Jahren und 739 Grand Prix wird die Familie den Sport verlassen», hiess es in einem Statement. De-Facto-Teamchefin war Claire Williams, im Organigramm die Stellvertreterin ihres Vaters. Der Rennstall will auch künftig unter dem Namen Williams antreten.