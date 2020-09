Formel 1: Schumacher testet für Alfa Romeo

Der Deutsche Mick Schumacher macht den nächsten Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher wird am übernächsten Wochenende beim Grand Prix auf dem Nürburgring im ersten Freien Training an den Start gehen. Schumacher, der in der Formel 2 vier Rennen vor Schluss die Gesamtwertung anführt, übernimmt beim Zürcher Rennstall Alfa Romeo das Cockpit des Italieners Antonio Giovinazzi.