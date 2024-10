Legende: Sorgte bei letzten Rennen für Aufruhr Der Bonuspunkt. IMAGO / ZUMA Press Wire

Formel 1: Ab 2025 keine Bonuspunkte mehr

Der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde in der Formel 1 gehört ab der Saison 2025 der Vergangenheit an. Die Abschaffung der erst vor fünf Jahren wiederbelebten Sonderwertung verkündete der Weltverband FIA am Donnerstag vor dem Grossen Preis der USA in Austin/Texas. Beim vergangenen Rennen in Singapur vor vier Wochen hatte es Aufregung um den Extrapunkt gegeben. Der Australier Daniel Ricciardo, der für das Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls startete, absolvierte kurz vor Ende nochmal einen Boxenstopp, um Lando Norris im McLaren mit frischen Reifen den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zu entreissen. Der Brite Norris hat deshalb sechs Rennen vor Schluss 52 und nicht 51 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Max Verstappen.