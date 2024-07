Legende: Fährt in der kommenden Saison für Haas Oliver Bearman. Keystone / SHAWN THEW

Formel 1: Bearman wird Stammfahrer bei Haas

Das nächste Cockpit für die Formel-1-Saison 2025 ist vergeben. Oliver Bearman hat mit dem Team Haas einen über «mehrere Jahre» gültigen Vertrag als Stammfahrer unterschrieben. Dies teilte der US-amerikanische Rennstall am Donnerstag mit. Der 19-Jährige Brite, der aus der Ferrari-Akademie stammt, tritt damit im kommenden Jahr die Nachfolge von Nico Hülkenberg an, der von Haas zu Sauber wechselt. Seine Feuertaufe in der Formel 1 hat Bearman bereits hinter sich. Im März war er im Team Ferrari kurzfristig für den wegen einer Blinddarm-Operation ausgefallenen Carlos Sainz eingesprungen. Als Ersatz für den Spanier überzeugte Bearman auf Anhieb und fuhr im Grand Prix von Saudi-Arabien als Siebenter sogleich in die WM-Punkte.