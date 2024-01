Legende: Weibelte vergebens für sein Team Michael Andretti. imago images/ZUMA Wire

Absage für Andretti

Nach monatelanger Prüfung hat die Formel 1 dem Start eines Andretti-Rennstalls schon im kommenden Jahr eine klare Absage erteilt. Anders als der Automobil-Weltverband FIA, der die Hoffnungen des ehemaligen Rennfahrers Michael Andretti befeuert hatte, kam die Formel-1-Spitze zu dem Schluss, dass ein 11. Team der Rennserie ab dem kommenden Jahr keinen Nutzen bringen würde. «Wir glauben nicht, dass der Antragsteller ein konkurrenzfähiger Teilnehmer sein würde», hiess es in einer Mitteilung. Eine Möglichkeit zum Einstieg sieht die Formel 1 für Andretti noch, aber erst in 4 Jahren. Dann will General Motors in der Rennserie als eigenständiger Motorenlieferant mit Andretti kooperieren.

Maloney wird Reservefahrer bei Sauber

Team Sauber hat die Verpflichtung von Reservefahrer Zane Maloney bekanntgegeben. Der 20-Jährige vom Inselstaat Barbados wird sich die Reservistenrolle mit Formel-2-Champion Theo Pourchaire teilen. Der Franzose wird in der japanischen Super-Formula-Serie antreten und deshalb an einigen Renn-Wochenenden der Formel 1 nicht zur Verfügung stehen. Maloney wird hauptsächlich in der Formel 2 zum Einsatz kommen.