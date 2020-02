Neue Racing-Point- und Williams-Autos vorgestellt

In Mondsee (AUT) hat das Team Racing Point seinen Boliden für die kommende Formel-1-Saison vorgestellt. Das Ziel des britischen Rennstalls, das mit den bisherigen Piloten Sergio Perez und Lance Stroll an den Start geht, ist ambitioniert: Platz 4 in der WM-Wertung soll es werden. Für Racing Point wird es die letzte Saison unter dem derzeitigen Namen sein. Ab 2021 wird der Rennstall Aston Martin heissen. Ebenfalls am Montag präsentierte Williams seinen neuen Boliden. Williams verzichtete auf eine pompöse Vorstellung und begnügte sich mit einem Werbe-Video. Für Williams werden George Russell und Nicholas Latifi hinter dem Lenkrad sitzen. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 15. März mit dem GP von Australien.