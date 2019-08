Legende: Hat vorerst ausgedient Der Hockenheimring. imago images

Deutschland fehlt im F1-Kalender

Im kommenden Jahr ist der Grosse Preis von Deutschland nicht mehr im Formel-1-Kalender aufgeführt. In Hockenheim sind sie nicht mehr in der Lage, das Antrittsgeld in zweistelliger Millionenhöhe aufzubringen. Auf dem Programm stehen nunmehr 22 Stationen. Neu im Kalender sind Vietnam und die Niederlande, wo die Formel 1 zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder zu Gast sein wird. Die WM 2020 beginnt am 15. März in Melbourne und endet am 29. November in Abu Dhabi.

Hülkenberg muss Ocon weichen

Nico Hülkenberg muss sein Cockpit im Formel-1-Team Renault in der Saison 2020 für den Franzosen Esteban Ocon räumen. Das gab das französische Team am Donnerstag in Spa bekannt. Der 22-jährige Ocon war zuletzt auch als Nachfolger des Finnen Valtteri Bottas bei Mercedes im Gespräch gewesen.

Mercedes verlängert mit Bottas

Valtteri Bottas bleibt Fahrer der Formel-1-Equipe Mercedes und damit Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton. Die Verantwortlichen des Rennstalls haben mit dem Finnen einen neuen, für die kommende Saison gültigen Vertrag abgeschlossen.