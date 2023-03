Legende: In Bahrain am Start Aston Martins Lance Stroll. Keystone/AP Photo/Darron Cummings

Formel 1: Entwarnung bei Stroll

Lance Stroll kann am Grand Prix von Bahrain, mit dem am Sonntag in Sakhir die Formel-1-Saison beginnt, teilnehmen. Der Kanadier aus dem Team Aston Martin ist nach einer «kleineren Operation» an der rechten Hand startklar. Stroll hatte bei einem Rad-Unfall eine Handgelenk-Verletzung erlitten und deshalb auf die Teilnahme an den drei Tage dauernden Testfahrten von vergangener Woche auf dem Rundkurs in Sakhir verzichten müssen. Als Ersatz war der Brasilianer Felipe Drugovich eingesprungen. Der letztjährige Formel-2-Meister ist beim britischen Rennstall zusammen mit dem Belgier Stoffel Vandoorne als Test- und Ersatzfahrer engagiert.