Legende: Hat in einem neuen Team Unterschlupf gefunden Sergio Perez. imago images

Perez fährt 2021 für Topteam Red Bull

Sergio Perez bleibt der Formel 1 nun doch erhalten, 2021 sogar in einem absoluten Topteam: Der Mexikaner fährt in der kommenden Saison für Red Bull. Diese Entscheidung gab der Rennstall am Freitag bekannt. Perez wird damit das Cockpit des Thailänders Alex Albon übernehmen, der zum Ersatzfahrer zurückgestuft wurde. Perez hatte zuvor seinen Platz bei Racing Point an Sebastian Vettel verloren. Nun wird der 30-jährige Perez Teamkollege von Max Verstappen, der die kürzlich zu Ende gegangene WM auf Rang 3 beendet hatte.

Ineos steigt bei Mercedes ein

Der Rennstall Mercedes hat seine organisatorische Zukunft für die nächsten Jahre geklärt. Im Weltmeister-Team werden künftig der britische Chemiekonzern Ineos und Toto Wolff neben der Daimler AG gleichberechtigte Partner und Eigentümer von je einem Drittel der Anteile sein. Ineos fungierte bislang als Sponsor, der Mercedes-Mutterkonzern hielt 60 und Wolff 30 Prozent der Aktien. Der Österreicher wird ausserdem für weitere drei Jahre als Teamchef und Geschäftsführer das Formel-1-Rennteam leiten.