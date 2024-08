Legende: Verlässt Red Bull nach 18 Jahren Sportdirektor Jonathan Wheatley. IMAGO/ABACAPRESS

Formel 1: Wheatley wechselt die Fronten

Red Bulls langjähriger Sportdirektor Jonathan Wheatley wird das Weltmeisterteam verlassen, wie der österreichische Rennstall am Donnerstag mitteilte. Der 57-jährige Brite bleibt bis Ende 2024 in seiner Rolle, um sich dann einer «neuen Herausforderung» zu stellen: Audi-Sauber. Beim Sauber-Rennstall, der ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen wird, soll Wheatley nach einer Auszeit im Jahr 2025 Teamchef werden. «Es war eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jonathan», sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner. Seit 18 Jahren hatten die beiden dort zusammengearbeitet. In den kommenden Wochen werde der Rennstall um Formel-1-Weltmeister Max Verstappen eine «neue Teamstruktur» bekannt geben.