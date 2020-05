Legende: Dürfen wohl bald wieder auf die Strecke Die Formel-1-Autos. imago images

Nach Spielberg wird in dieser Saison wohl auch Silverstone Austragungsort eines Doppelrennens in der Formel 1. Der Streckenbetreiber des GP Grossbritannien einigte sich mit der Formel-1-Führung auf die Austragung von 2 Rennen hinter verschlossenen Türen. Allerdings muss die Regierung in London noch grünes Licht geben.

Ausserdem kann die Formel 1 wohl doch am 30. August im belgischen Spa-Francorchamps Station machen. Dies trotz des Verbots von Massenveranstaltungen im Land bis einschliesslich 31. August. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga steht allerdings noch eine Einigung des Streckenbetreibers mit der Formel 1 aus.

Saisonstart am 5. Juli?

Die Saison soll am 5. Juli in Spielberg beginnen, am darauffolgenden Wochenende ist ein weiteres Rennen in Österreich geplant. Danach könnte der Formel-1-Tross nach Grossbritannien weiterziehen, wo 7 der 10 Teams Fabriken unterhalten.

Allerdings ist noch offen, ob der Formel-1-Zirkus im Vereinigten Königreich eine 14-tägige Selbstisolierungszeit in Kauf nehmen muss.