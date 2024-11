Die Fahrer des Team McLaren monopolisieren die erste Startreihe für den Sprint des Grand Prix von Sao Paulo. Der Australier Oscar Piastri entscheidet das interne Duell gegen den Briten Lando Norris für sich. Norris hatte das einzige Training drei Stunden vor Beginn des Qualifyings für den Sprint dominiert und war auch in den ersten beiden Teilen der Qualifikation der Konkurrenz deutlich überlegen gewesen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Brasilien wie folgt live bei SRF und in der Sport App: Samstag, 2.11.: Sprint, 14:50 auf SRF zwei und Qualifying, 18:55 Uhr auf SRF zwei

Sonntag, 3.11.: GP, 17:20 Uhr auf SRF info

Doch als es zählte, behielt Piastri das bessere Ende mit knappem Vorsprung für sich. Der junge Australier war auf der entscheidenden Runde 29 Tausendstel schneller als Norris, der gleichwohl die Möglichkeit hat, in der WM-Wertung etwas Boden auf den mit 47 Punkten Vorsprung führenden Max Verstappen gutzumachen. Der Niederländer, der Gewinner der saisonübergreifend letzten sechs Sprintrennen, muss sich im Red Bull mit Startplatz 4 zufrieden geben. Schneller als der Weltmeister war auch der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari.

Verstappen wird zurückversetzt

Verstappen tritt an diesem Wochenende mit einem neuen Verbrennungsmotor an und hat deshalb in der Startaufstellung für den Grand Prix von Sonntag die Rückversetzung um fünf Plätze in Kauf zu nehmen. Die Sanktion, die nur für die Hauptprüfung gilt, ist die Folge davon, dass im Auto von Verstappen bereits der sechste Motor in der laufenden Saison eingebaut worden ist. Erlaubt sind gemäss Reglement vier.

Bearman ersetzt Magnussen Box aufklappen Box zuklappen Kevin Magnussen musste zum Auftakt zuschauen. Der Däne, der an Übelkeit leidet, wurde bei Haas von Ersatzfahrer Oliver Bearman ersetzt. Der 19-jährige Brite bestritt am Freitag sowohl das Training wie auch das Qualifying für den Sprint vom Samstag. Selbst wenn Magnussen wird fit wird, darf er am Sprint-Rennen nicht teilnehmen – so besagt es das Reglement.

Das Duo des Teams Sauber scheint im letzten Viertel des Klassements auf. Der Finne Valtteri Bottas überstand immerhin die erste Tranche der Qualifikation; er sicherte sich Startplatz 15. Sein Teamkollege Guanyu Zhou dagegen fand sich wiederum überhaupt nicht zurecht. Er wird ein weiteres Mal von ganz hinten losfahren.