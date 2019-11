Das Podest

1. Max Verstappen (NED), Red Bull

2. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso

3. Carlos Sainz jr. (ESP), McLaren

Die Schlussphase in Sao Paulo war nichts für schwache Nerven. Fast im Minutentakt wurde das Klassement nach folgenschweren Vorfällen auf dem Circuit durcheinandergewirbelt. Max Verstappen behielt dabei den kühlsten Kopf und holte sich im zweitletzten Rennen seinen 3. Saisonsieg. Schlüssel zum Erfolg war auch ein taktischer Schachzug seines Teams.

Als Valtteri Bottas nach einem Motorschaden in der 55. von 71 Runden die Safety-Car-Phase auslöste, entschied sich Red Bull, den in Führung liegenden Verstappen in die Box zu holen. Mit frischen Soft-Reifen war es dann ein Leichtes, Lewis Hamilton in Runde 60 wieder von der Spitze zu verdrängen. In der Folge war Verstappens Sieg nicht mehr in Gefahr.

Der bereits feststehende Weltmeister Hamilton fuhr am Ende als Dritter über die Ziellinie. Doch der Brite kassierte wegen eines regelwidrigen Überholmanövers gegen Verstappens Teamkollegen Alexander Albon im Nachhinein eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und fiel als Siebter aus den Podesträngen. Carlos Sainz im McLaren erbte Platz 3.

Super-GAU bei Ferrari

Das Rennen möglichst schnell vergessen dürfte die Devise bei Ferrari lauten. Charles Leclerc touchierte 5 Runden vor Schluss seinen Teamkollegen Sebastian Vettel beim Direktduell um Rang 4. Beide Piloten mussten das Rennen sofort aufgeben.

Nutzniesser der Ferrari-Karambolage war Pierre Gasly. Der Franzose im Toro Rosso stiess bis auf Rang 2 vor und landete somit erstmals überhaupt in seiner Karriere auf dem Podest.

Top-Resultat für Alfa Romeo

Neben Gasly gehörten auch die beiden Fahrer von Alfa Romeo zu den Profiteuren. Nach zuletzt 4 Nullern schafften es Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi zum 2. Mal in diesem Jahr gemeinsam in die Top 10. Der Finne holte sich als Vierter 12 WM-Punkte und somit 2 mehr als sein italienischer Teamkollege Giovinazzi, der das Rennen auf Platz 5 beendete.

Damit dürfte dem Hinwiler Rennstall der 8. Rang in der Teamwertung nicht mehr zu nehmen sein. Der Vorsprung auf die amerikanische Equipe Haas beträgt vor dem Saisonfinale in 2 Wochen in Abu Dhabi 29 Punkte.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.11.2019, 17:30 Uhr