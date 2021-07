Am Wochenende findet in der Formel 1 der GP von England statt. Dabei kommt erstmals ein neues Qualifying-Format zum Zug.

Ende April hatte der Weltverband FIA bekannt gegeben, dass bereits in dieser Saison bei 3 Grand Prix Sprints stattfinden werden. Die Premiere wird nun an diesem Wochenende beim GP von England in Silverstone über die Bühne gehen.

Das neue Qualifying-Format, das vorerst einmal getestet wird, sieht folgendermassen aus:

Am Freitag gibt es nur ein freies Training, die zweite Freitags-Session ist bereits ein Qualifying: Im gewohnten Format mit Q1, Q2, und Q3 geht es um die Startaufstellung für den Sprint.

Am Samstag findet ein 2. freies Training statt, anschliessend folgt der Sprint. Dort wird im Rennen über mindestens 100 km (in Silverstone 17 Runden) die Startaufstellung für den GP vom Sonntag ermittelt.

Für den 1., 2. und 3. gibt es im Sprint zudem WM-Punkte zu gewinnen (3, 2 und 1).

Den GP von England in Silverstone können Sie wie folgt live mitverfolgen: Freitag, 16.07., 18:55 Uhr: Qualifying auf SRF zwei

Samstag, 17.07., 17:00 Uhr: Sprint auf SRF info

Sonntag, 18.07., 15:20 Uhr: Rennen auf SRF zwei

Die Änderung des GP-Formats soll laut FIA für mehr Action auf der Rennstrecke sorgen und zusätzliche Fans anlocken. Weltmeister Lewis Hamilton blickt der Premiere aber mit gemischten Gefühlen entgegen. Er habe nicht die grössten Hoffnungen, so der Brite. «Wahrscheinlich wird es eine Prozession. Vielleicht gibt es ein paar Überholmanöver, aber es wird eher nicht besonders spannend sein.»

Hamilton möchte das Format dennoch nicht bereits im Vorfeld als Fehler bezeichnen. «Es gibt keinen Grund, ein Vorurteil darüber zu treffen, bevor wir es tatsächlich ausprobiert haben.»

2 weitere Tests geplant

Ob das Format definitiv eingeführt wird, entscheidet sich erst nach 2 weiteren Test-Wochenenden beim GP von Italien in Monza (12. September) und wahrscheinlich beim GP von Brasilien in Interlagos (7. November).