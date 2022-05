Charles Leclerc wird am Sonntag zum ersten Mal aus der Pole Position zum Grand Prix von Spanien starten. Der Monegasse im Ferrari entschied das Duell gegen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull klar für sich.

Leclerc war auf seiner besten Runde gut drei Zehntel schneller als der Niederländer, der seinen letzten Versuch allerdings wegen fehlender Schubkraft abbrechen musste. Für den 24-Jährigen ist es die 4. Pole Position der laufenden Saison. Insgesamt sicherte sich der WM-Leader, der in der Gesamtwertung 19 Punkte vor dem zweitplatzierten Verstappen liegt, seine 13. Pole.

01:36 Video Die entscheidenden Momente beim Qualifying in Spanien Aus Sport-Clip vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Hamilton erneut geschlagen

In der zweiten Reihe werden am Sonntag Leclercs spanischer Teamkollege Carlos Sainz und der Brite George Russell im Mercedes stehen. Lewis Hamilton im anderen silbernen Auto nimmt Startplatz 6 ein. Die eher nüchterne Stimmung in der Mercedes-Box konnte Roger Federer live miterleben.

Valtteri Bottas liess im Alfa Romeo mit Rang 7 aufhorchen, sein chinesischer Teamkollege Zhou Guanyu ergatterte lediglich den 15. Startplatz.

