Zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison bleibt alles beim Alten: Lewis Hamilton wird den ersten GP von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Der Brite im Mercedes eroberte im Qualifying von Melbourne souverän den ersten Startplatz, 66 Hundertstel vor Kimi Räikkönen im Ferrari. Auf Rang 3 folgt mit Sebastian Vettel der Teamkollege des Finnen.

Hamilton startet zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt im Albert Park von ganz vorne. Seinen Rekord an Pole Positions baute der Titelhalter auf 73 aus. Allerdings gewann der 33-Jährige Down Under erst zwei Mal (2008, 2015).

Crash von Bottas

Für Hamilton-Teamkollege Valtteri Bottas endete die Zeitenjagd nach einem Dreher mit einem heftigen Einschlag in der Streckenabschrankung und mit einem entsprechend beschädigten Auto. Der 28-jährige Finne blieb glücklicherweise unverletzt.

Kein Exploit für Sauber

Die Sauber-Fahrer schieden nach der ersten Tranche des Qualifyings aus. Marcus Ericsson und Charles Leclerc blieben die Startplätze 17 beziehungsweise 18.

Die Stimmen zum Qualifying

Hamilton: «So eine Runde ist nicht normal. Es ist immer noch sehr intensiv, mein Herz rast. Allerdings hat Ferrari einen Schritt nach vorne gemacht. Es wird eng im Rennen.»

Vettel: «Die Lücke ist grösser, als wir gehofft haben. Im Vergleich zu gestern haben wir das Auto aber verbessert. Vielleicht gelingt uns ja noch einmal so ein Sprung.»

