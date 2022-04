WM-Leader Charles Leclerc geht am Sonntag in Melbourne zum 11. Mal in seiner Karriere und zum 2. Mal in dieser Saison von der Pole Position aus ins Rennen. Der Monegasse stellte im Qualifying im Ferrari auf seiner letzten Runde die klare Bestzeit auf. Sein Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull betrug 0,286 Sekunden. Die 2. Startreihe bilden Verstappens Teamkollege Sergio Perez und Lando Norris im McLaren. Dahinter reihten sich die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell ein.

00:31 Video Leclerc fängt Verstappen noch ab Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Bottas auf Startplatz 12

Im 3. Qualifying der Saison verpassten erstmals beide Alfa-Romeo-Piloten den 3. Teil der besten 10. Valtteri Bottas, der in Bahrain und Saudi-Arabien mit den Startplätzen 6 und 8 überzeugt hatte, musste sich mit Startplatz 12 begnügen. Zhou Guanyu reihte sich auf Position 14 ein.

Mehrere Unterbrüche

Das Qualifying war auch geprägt von 3 längeren Unterbrüchen. Der im Normalfall eine Stunde dauernde Kampf um die Startplätze fürs Rennen dauerte im Albert Park über 30 Minuten länger. Grund für die Verzögerungen waren eine Kollision der Kanadier Nicholas Latifi im Williams und Lance Stroll im Aston Martin, Latifis unterwegs stehen gebliebener Teamkollege Alexander Albon und ein Unfall von Fernando Alonso im Alpine.

Albon startet als Letzter Box aufklappen Box zuklappen Williams-Pilot Alexander Albon beendete das Qualifying auf dem 16. Rang, wurde von den Rennkommissaren aber nachträglich disqualifiziert. Der Thailänder war während der Session auf der Strecke stehen geblieben, sein Auto verfügte im Anschluss über zu wenig Benzin für Routine-Untersuchungen der FIA. Die Konsequenz: Albon wird von Position 20 und damit am Ende des Feldes in das Rennen von Sonntag starten.