Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich für das Formel-1-Rennen in Belgien Startplatz 1 gesichert. Der Monegasse wurde in der Qualifikation auf dem Ardennen-Kurs in Spa-Francorchamps bei ganz leichtem Regen zwar nur Zweiter hinter dem dominierenden Weltmeister Max Verstappen. Leclerc profitierte aber davon, dass der WM-Leader von Red Bull schon vorab für einen unerlaubten Motorenwechsel zehn Ränge strafversetzt wurde.

Legende: Pole Position für Ferrari Charles Leclerc. IMAGO / PanoramiC

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps können Sie am Sonntag ab 14:20 Uhr live auf SRF info mitverfolgen.

Für Leclerc, bereits Pole-Mann in Spa im vergangenen Jahr, war es damit die 25. Pole Position seiner Karriere. Verstappens Teamkollege Sergio Perez als Zweiter und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton als Dritter wollen am Sonntag auch im letzten Grand Prix vor der Sommerpause auf das Podium fahren.

Bottas im Q2

Die Jagd nach den ersten Saisonpunkten dürfte für die beiden Sauber-Piloten auch in Belgien ein schwieriges Unterfangen werden. Valtteri Bottas schaffte immerhin den Sprung ins Q2 und wird am Sonntag von Platz 14 ins Rennen starten. Teamkollege Guanyu Zhou schied im Q1 aus und muss aus der letzten Startreihe antreten.

01:29 Video Leclerc: «Damit habe ich definitiv nicht gerechnet» Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.