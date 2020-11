Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geht von Startplatz eins in den GP der Emilia Romagna. Der Finne holte sich im Qualifying in Imola die 15. Pole Position seiner Karriere, für Mercedes war es die 13. im 13. Saisonrennen. Zweiter wurde Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton vor Max Verstappen im Red Bull.

Bei Mercedes dürften nach dem Grand Prix am Sonntag unabhängig von einem recht wahrscheinlichen Sieg die Korken knallen: Wenn die in diesem Jahr schwarz lackierten Silberpfeile in Imola mindestens elf Punkte erringen, ist ihnen die 7. Konstrukteurs-WM in Folge bei vier ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen.

Legende: Fährt am Sonntag von ganz vorne los Valtteri Bottas. imago images

Vettel enttäuscht – Alfa Romeo ohne Exploit

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel belegte im Ferrari lediglich Platz 14 und verpasste damit zum zehnten Mal im 13. Saisonrennen den finalen Qualifying-Abschnitt. Charles Leclerc schnappte sich Startrang 7.

Für Alfa Romeo war bereits nach Q1 Schluss. Kimi Räikkönen wird das Rennen am Sonntag von Platz 18 aus in Angriff nehmen, Teamkollege Antonio Giovinazzi sogar vom letzten.