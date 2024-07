George Russell wird den GP in Silverstone von Startplatz 1 in Angriff nehmen. Die Sauber-Piloten treten solide auf.

Legende: Siegte vor Heimpublikum George Russell. Imago/HochZwei

Mit seiner letzten Fahrt im Q3 verbesserte sich Lewis Hamilton nach Ablauf der Zeit noch auf Platz 1. Doch sein Mercedes-Teamkollege George Russell war als Letzter noch auf der Strecke und schlug mit einer Zeit von 1:25,819 Minuten zurück. Damit machte er bei seinem Heimrennen vor Landsmann Hamilton die reine britische Startreihe perfekt. Hamilton verlor 0,171 Sekunden.

Russell hatte am letzten Wochenende in Österreich seinen ersten Saisonsieg herausgefahren und geht nun am Sonntag von der Pole Position ins Rennen – die dritte seiner Karriere. In den letzten 3 Rennen konnte allerdings nie der Pole-Setter auch das Rennen gewinnen, letztmals gelang das Charles Leclerc in Monaco.

Hinter dem Mercedes-Duo fuhr mit Lando Norris ein weiterer Einheimischer auf Startplatz 3. Neben dem McLaren-Pilot steht WM-Leader Max Verstappen (Red Bull).

Zhou schafft Sprung ins Q2

Die Sauber-Fahrer schlugen sich in Silverstone solide. Der Chinese Guanyu Zhou schaffte es ins Q2 und wird das Rennen von Platz 14 aus in Angriff nehmen. Teamkollege Valtteri Bottas (FIN) schaffte den ersten Cut als 16. knapp nicht.

Einen gebrauchten Tag zog Sergio Perez ein: Prompt, als die Bedingungen im Q1 besser wurden, flog er von der Piste, blieb im Kies stecken und musste deshalb aufgeben. In der Folge wurde der Red-Bull-Pilot auf den 19. und damit zweitletzten Platz durchgereicht.

