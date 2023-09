Erst in den letzten Momenten des Qualifyings in Monza fiel die Entscheidung. Max Verstappen schob sich kurzzeitig an die Spitze, nur um Sekunden später von Carlos Sainz wieder davon verdrängt zu werden. Der Spanier sicherte sich die erste Pole in dieser Saison ausgerechnet beim Heimrennen seines Rennstalls Ferrari. Damit bestätigte der 29-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag auch seine starken Trainingsleistungen.

Hinter Sainz und Verstappen werden Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) aus der zweiten Reihe starten. Erst dahinter reihte sich Sergio Perez im zweiten Red Bull ein. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) wird von der 8. Position aus ins Rennen gehen.

Lawson überzeugt – Alfa Romeo nicht

Liam Lawson, der im Alpha Tauri erneut den verletzten Daniel Ricciardo vertritt, überzeugte in seinem erst 2. Qualifying in der Formel 1 mit dem Einzug ins Q2. Dort fuhr er sich den 12. Startrang heraus, neben ihm wird sein Teamkollege Yuki Tsunoda starten.

Die Alfa-Romeo-Piloten müssen für die Jagd nach Punkten am Sonntag zur Aufholjagd ansetzen. Guanyu Zhou schied bereits nach dem ersten Teil des Qualifyings aus und startet am Sonntag von Startplatz 16. Valtteri Bottas schaffte immerhin den ersten Cut, muss sich aber mit Startrang 14 zufriedengeben.