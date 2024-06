Kuriosum beim Qualifying in Montreal: George Russell und Max Verstappen sind im Q3 genau gleich schnell. Weil der Brite die Zeit zuerst aufgestellt hat, erhält er die Pole Position.

Mercedes-Fahrer George Russell hat sich überraschend den ersten Startplatz für den Grossen Preis von Kanada (Sonntag ab 19:20 Uhr live auf SRF info) gesichert. Der 26-jährige Brite lag am Samstag in Montreal in seinem Mercedes mit Weltmeister Max Verstappen im Red Bull exakt gleichauf.

Weil er seine schnellste Runde aber ein paar Minuten früher gefahren hatte, ging zum zweiten Mal in seiner Karriere die Pole Position an Russell. Beide Piloten fuhren genau 1:12,000 Minuten. Den dritten Rang belegte Lando Norris im McLaren. Auch er lag nur ganz knapp zurück.

Tsunoda verlängert Box aufklappen Box zuklappen Yuki Tsunoda ist gemäss den Teamverantwortlichen auch im kommenden Jahr Fahrer des Formel-1-Rennstalls Visa. Der 24-jährige Japaner bestreitet derzeit seine vierte Saison in einem Auto des zweiten Teams der Rennabteilung von Red Bull. Als bisherige Bestergebnisse in der laufenden WM weist Tsunoda die 7. Ränge in den Grands Prix von Australien und Miami aus.

Nur vier Tage nach seiner Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre erlebte Verstappens Teamkollege Sergio Perez das nächste Debakel. Der Mexikaner schied wie schon zuletzt in Monaco als 16. bereits im ersten von drei Qualifikationsabschnitten aus und fluchte noch im Auto am Boxenfunk über seinen Auftritt.

Sauber früh out

Für die beiden Sauber-Piloten war das Qualifying gewohnt früh zu Ende. Guanyu Zhou beendete das Q1 auf dem letzten Platz und wird von ganz hinten starten müssen. Valtteri Bottas erkämpfte sich zumindest Startplatz 17.