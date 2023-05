Red-Bull-Pilot Sergio Perez geht zum dritten Mal in dieser Saison von der Pole Position ins Rennen. Der Mexikaner erhielt im Qualifying zum GP von Miami unverhoffte Hilfe von Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse landete in der entscheidenden Phase des dritten Qualifying-Teils neben der Strecke, es kam zum Abbruch. Die anderen Fahrer hatten deshalb keine Möglichkeit mehr für einen letzten Angriff.

Verstappen im Pech

Grosser Leidtragender war Weltmeister Max Verstappen. Der Teamkollege von Perez hatte seinen ersten Versuch auf eine schnelle Runde nach einem Fehler abgebrochen und stand somit beim vorzeitigen Ende des Qualifyings ohne Zeit da. Damit wird der Vorjahressieger das fünfte Saisonrennen lediglich von Position 9 in Angriff nehmen. Perez hatte derweil eine starke erste Runde gezeigt. Er verwies Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) und Carlos Sainz (ESP/Ferrari) auf die Ränge 2 und 3. Leclerc blieb nach seinem Abflug Startplatz 7.

Bottas überzeugt mit Vorstoss in Q3

Erfreulich verlief das Qualifying für Alfa Romeo. Dank Valtteri Bottas war der Hinwiler Rennstall zum ersten Mal in dieser Saison in Q3 vertreten. Der Finne wurde aber wie alle anderen Fahrer einer letzten schnellen Runde beraubt und landete schliesslich auf Rang 10. Für Bottas' chinesischen Teamkollegen Guanyu Zhou bedeutete derweil das Q2 Endstation. Er nimmt das Rennen von Position 14 aus in Angriff.

Einen ganz schlechten Tag erlebte Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister schied im Mercedes ebenfalls schon im zweiten Qualifying-Teil aus. Der Brite steht am Sonntag auf Startplatz 13. Sein Teamkollege George Russell schaffte es auf Position 6.