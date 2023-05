Max Verstappen steht beim GP von Monaco auf der Pole Position. Im Schlussabschnitt der letzten Runde sorgte der Niederländer für den Unterschied und distanzierte den Spanier Fernando Alonso um 84 Tausendstel. Charles Leclerc (+0,106 Sekunden) klassierte sich für das Rennen bei seinem Heim-Grand-Prix auf dem 3. Platz.

Perez mit Crash

Sergio Perez musste bereits frühzeitig seine Hoffnungen auf einen guten Startplatz begraben. In der ersten Kurve verlor der Mexikaner die Kontrolle über seinen Red Bull und prallte heftig in die Leitplanke. Glücklicherweise konnte der 33-Jährige unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen, jedoch muss er das Rennen am Sonntag vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

02:03 Video Perez kracht in die Abschrankung und löst rote Flagge aus Aus Sport-Clip vom 27.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Alfa Romeo mit Ernüchterung

Bei Alfa Romeo herrschte ebenfalls Enttäuschung. Trotz solider Trainingsfahrten entpuppten sich die Startplätze 15 und 19 für Valtteri Bottas und Guanyu Zhou als ernüchternd. Bottas schaffte knapp den Sprung in die zweite Qualifikationsrunde, blieb dort aber chancenlos.