Legende: Einmal mehr der Schnellste Max Verstappen im Red Bull. imago/marco canoniero

Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Heimspiel seines Red-Bull-Teams beim Grossen Preis von Österreich gesichert. Der Niederländer setzte sich im Qualifying in Spielberg vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz durch. Für Verstappen ist es die 26. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die sechste der Saison. «Nicht so schlecht», funkte Verstappen zufrieden.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez fuhr in Q2 drei schnelle Runden, mit denen er locker den finalen Qualiteil erreicht hätte. Doch der Mexikaner überquerte dreimal an der gleichen Stelle die Streckenbegrenzung. Die Zeiten wurden gestrichen, sodass Perez den Heim-GP seines Rennstalls von Platz 15 aus startet.

Alfa Romeo ohne Exploit

Alfa Romeo verpasste in der Qualifikation einmal mehr ein Topresultat. Guanyu Zhou (CHN) parkierte seinen Boliden schon im Q1 in der Box, er wurde 17. Valtteri Bottas, sein Teamkollege im Hinwiler Rennstall, schlüpfte gerade noch in den 2. Durchgang, wo er den 14. Startplatz erreichte.

Am Samstag geht es für die 20 Piloten noch einmal auf Zeitenjagd beim sogenannten Sprint-Shootout. In diesem wird ab 12:00 Uhr die Startreihenfolge für das 24 Runden lange Sprintrennen am Samstagnachmittag (16:30 Uhr) ermittelt. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Triumph am Sonntag im Grand Prix ist 25 Zähler wert.