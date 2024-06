Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet am Sonntag von ganz vorne in den GP Österreich. Bei Sauber gibt's keine Verbesserungen.

Spielberg bleibt fest in Max Verstappens Hand. Der Vorjahressieger, der am Samstagmittag den Sprint zum GP Österreich für sich entschieden hatte, blieb auch im Qualifying das Mass aller Dinge. Der niederländische Weltmeister im Red Bull feierte damit die 40. Pole Position seiner Karriere. Rekordsieger Verstappen peilt am Sonntag in der Steiermark seinen 5. Erfolg an.

Neben dem siebenfachen GP-Saisonsieger steht der Brite Lando Norris im McLaren in der ersten Startreihe. Dahinter klassierten sich George Russell (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari). Für Verstappen endete damit eine ungewohnte «Durststrecke» von zuletzt drei GP ohne Pole Position – wovon er zwei Rennen letztlich dennoch gewann.

Sauber am Ende des Feldes

Die beiden Sauber-Fahrer konnten sich im Vergleich zum Sprintrennen auch im Qualifying nicht steigern. Mit den Rängen 18 (Valtteri Bottas) und 20 (Guanyu Zhou) war für das Duo vom Schweizer Rennstall bereits nach dem Q1 Feierabend.