Die Pole Position beim 2. GP von Bahrain geht an Valtteri Bottas. Obwohl Weltmeister Lewis Hamilton wegen des Coronavirus abwesend ist, belegen einmal mehr die Mercedes-Fahrer die 1. Startreihe. Hamiltons Ersatzmann George Russell, der bereits in den beiden ersten Trainings geglänzt hatte, verlor nur 0,026 Sekunden auf den Finnen.

Max Verstappen im Red Bull büsste als Dritter ebenfalls nur 56 Tausendstel auf die Bestzeit ein. Bottas wird zum 5. Mal in diesem Jahr und zum 16. Mal insgesamt von ganz zuvorderst in ein Formel-1-Rennen starten.

Rekord von Lauda geknackt

Bottas fuhr auf dem schnellen Kurs in 53,377 Sekunden die beste Rundenzeit, die je in der Formel 1 aufgestellt wurde. Er brach damit einen Rekord von Niki Lauda, der sich 1974 in Dijon in 58,79 Sekunden den besten Startplatz gesichert hatte.

Giovinazzi schlägt Räikkönen im Stallduell

Im internen Duell zwischen den Alfa-Romeo-Fahrern behielt Antonio Giovinazzi die Oberhand. Der Italiener greift von Platz 14 an. Kimi Räikkönen war bereits im Q1 auf der Strecke geblieben. Er geht als 19. aus der hintersten Startreihe ins Rennen.