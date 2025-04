Max Verstappen (NED) stellt im Red Bull im Qualifying des GP von Saudi-Arabien in Dschidda die schnellste Zeit auf.

Der Niederländer verwies Oscar Piastri (AUS/McLaren) um 1 Hundertstel auf Rang 2.

WM-Leader Lando Norris (GBR/McLaren) sorgte für einen Crash in Q3.

Die beiden Sauber werden das Rennen von weit hinten in Angriff nehmen: Nico Hülkenberg wurde 18., Gabriel Bortoleto 20. und Letzter.

Max Verstappen sicherte sich für den Grand Prix von Saudi-Arabien die Pole Position. Neben dem Niederländer komplettierte Oscar Piastri die erste Startreihe für das Nachtrennen in Dschidda.

Verstappen distanzierte den Australier im McLaren-Mercedes um 10 Tausendstel. Für den Weltmeister im Red Bull ist es in dieser Saison die zweite Pole nach derjenigen in Suzuka. In Japan nutzte er die Top-Ausgangslage zum 64. GP-Sieg seiner Karriere, dem bislang einzigen in dieser Saison. In Dschidda, wo seit 2021 Formel-1-Rennen ausgetragen werden, siegte Verstappen 2022 und 2024.

In der 2. Reihe hinter Verstappen und dem zweifachen Saisonsieger Piastri stehen in der Startaufstellung für den 5. Grand Prix der Saison George Russell im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari.

Norris startet nach Crash von Platz 10

WM-Leader Lando Norris hingegen beeinträchtigte seine Chancen für das Rennen am Sonntag stark. Der Brite setzte unter Flutlicht auf dem Stadtkurs den McLaren zu Beginn des 3. Teils im Qualifying in die Streckenmauer. Sein Crash führte zu einer knapp 15-minütigen Unterbrechung.

Für Norris, der unverletzt blieb, resultierte wegen seines Fehlers nur Startplatz 10 für den GP – und für seine Mechaniker viel Arbeit, um das Auto wieder auf Vordermann zu bringen.

Sauber in den hintersten Regionen

Die Fahrer des Teams Sauber müssen sich mit Startplätzen im hintersten Bereich begnügen. Nico Hülkenberg nimmt das Rennen von Position 18 in Angriff. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto, der im teaminternen Qualifikationsduell zum 4. Mal in Serie langsamer war als der routinierte Deutsche, wird von Startplatz 20 losfahren.

