Ungeachtet der Querelen um Teamchef Christian Horner hat Max Verstappen in Saudi-Arabien seine insgesamt 34. Pole Position erreicht. Der Weltmeister wird damit auch das zweite Rennen der Saison am Samstag (ab 17:30 Uhr live auf SRF info und in der Sport App) von ganz vorne in Angriff nehmen.

Sekundiert wird der Niederländer in der ersten Startreihe von Charles Leclerc im Ferrari, der Verstappens Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez mit seiner letzten Runde noch auf Platz 3 verdrängte. Fernando Alonso, am Freitag noch Schnellster im 2. freien Training, schaffte es im Aston Martin auf den vierten Rang.

Sainz mit Blinddarm-OP out Box aufklappen Box zuklappen Carlos Sainz kann am Grand Prix von Saudi-Arabien nicht teilnehmen. Der Spanier in Diensten des Teams Ferrari muss wegen einer Blinddarm-Entzündung passen. Sainz, am vergangenen Samstag beim Saisonauftakt in Bahrain Dritter, unterzog sich noch am Freitag einer Operation. Seinen Platz übernimmt in Saudi-Arabien der britische Teenager Oliver Bearman, der sich im Qualifying als 11. achtbar schlug.

Probleme an Zhous Auto nach Crash

Aus Sicht des Sauber-Rennstalls war es ein Qualifying zum Vergessen. Valtteri Bottas blieb im Q1 hängen und wird von Platz 16 ins Rennen gehen. Teamkollege Guanyu Zhou konnte erst gar keine Zeit aufstellen. Nach einem Crash des Chinesen im 3. freien Training machten die Sauber-Ingenieure den Boliden in einem Wettlauf gegen die Zeit zwar wieder renntüchtig. Es reichte für Zhou aber knapp nicht, seine schnelle Runde noch in der vorgegebenen Frist zu absolvieren. Er wird damit am Samstag als Letzter starten.