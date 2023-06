An Max Verstappen führt kein Weg vorbei. Der Weltmeister vom Red-Bull-Team liess sich auch von einem teilweise wilden Qualifying beim GP Spanien nicht beeindrucken und fuhr seelenruhig zur Pole Position. Auf dem Weg zu seiner allerersten Pole in Barcelona distanzierte er die machtlose Konkurrenz um fast eine halbe Sekunde und mehr.

Neben dem Niederländer wird am Sonntag Carlos Sainz aus der Frontreihe starten, der spanische Ferrari-Pilot zeigte damit seine beste Qualifying-Leistung der Saison. Der andere Spanier hat bei seinem Heim-GP dagegen noch Luft nach oben: Fernando Alonso im Aston Martin, der diese Saison schon 5 Podestplätze vorzuweisen hat, sicherte sich «nur» Startrang 9. In der 2. Reihe stehen am Sonntag überraschend Lando Norris im McLaren und Pierre Gasly im Alpine.

Leclerc schon im Q1 out

Das Qualifying hielt bis auf den Pole-Setter einige Überraschungen bereit und verlief vor allem im 1. Teil wild. Schon kurz nach dem Start kamen mehrere Fahrer nicht mit der teilweise feuchten Strecke zurecht, unter anderem Alonso und Valtteri Bottas drehten sich oder landeten gar im Kiesbett.

Alonso, Bottas und Co.: ein Dreher-Festival zum Start

Die intensive Session kostete auch früh einige Opfer, der grösste Leidtragende war Charles Leclerc. Der Ferrari-Star, letztes Jahr in Spanien auf der Pole, scheiterte erstmals seit 2019 als 19. bereits im 1. Teil des Qualifyings. «Die Rechtskurven waren okay, die Linkskurven unfahrbar. Wir müssen das Auto checken, es hat sich komisch angefühlt», sagte der geknickte Monegasse.

Auch Sergio Perez, Teamkollege von Pole-Setter Verstappen, schied früh aus. Nach dem Q2 war für den Mexikaner Endstation, ihm blieb nur der 11. Rang. Zwei Positionen dahinter wird Guanyu Zhou starten. Bottas, der zweite Fahrer vom Hinwiler Rennstall Alfa Romeo, nimmt das Rennen vom 16. Rang in Angriff. Das Rennen in Spanien sehen Sie am Sonntag ab 14:10 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.