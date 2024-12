Legende: Die Top 3 im Qualifying Oscar Piastri, Lando Norris und Carlos Sainz. Reuters/Hamad I Mohammed

Die Frontreihe beim GP in Abu Dhabi gehört McLaren. Lando Norris gewinnt das Qualifying vor Teamkollege Oscar Piastri.

Valtteri Bottas überrascht bei seinem letzten Qualifying für Sauber mit dem Vorstoss ins Q3 und Startposition 9.

Weltmeister Max Verstappen muss sich mit Rang 5 begnügen.

McLaren hat im Zweikampf mit Ferrari um den hoch dotierten Titel in der Konstrukteurs-WM eindrücklich vorgelegt. Lando Norris und Oscar Piastri sicherten dem britischen Team beim letzten Qualifying der Saison in Abu Dhabi die Frontreihe. Norris setzte sich dabei mit gut 0,2 Sekunden Vorsprung vor seinem australischen Teamkollegen durch. McLaren steigt mit 21 Punkten Vorsprung auf Ferrari in das finale Rennen.

Hoffnung dürfte Ferrari die 3. Startposition von Carlos Sainz geben. Der Spanier bestreitet am Sonntag sein letztes Rennen für die «Scuderia», bevor er ab nächstem Jahr für Williams an den Start geht.

Bedeutend schlechter lief es Sainz' Teamkollegen Charles Leclerc. Der Monegasse, der mit Norris auch noch um den Vize-Weltmeistertitel in der Fahrerwertung kämpft, musste bereits im Q2 die Segel streichen. Da Leclerc wegen einer neuen Batterie eine Zehn-Plätze-Strafe kassiert hatte, wird er das Rennen aus der letzten Reihe in Angriff nehmen.

Bottas verblüfft im Sauber

Eine Dernière stellt das Wochenende in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch für Valtteri Bottas dar. Der Finne wird Sauber – genau wie auch Guanyu Zhou – Ende Jahr verlassen. In seinem letzten Qualifying für den Hinwiler Rennstall holte Bottas wohl das Maximum aus dem Auto. Zum erst 2. Mal im 24. Anlauf in dieser Saison schaffte der 35-Jährige den Vorstoss in das Q3. In diesem belegte Bottas letztlich die 9. Position.

Kein Exploit gelang hingegen Zhou. Der Chinese blieb im Q1 hängen und wird am Sonntag im hinteren Teil des Feldes starten.

