Im 8. Rennen dieses Jahres in Baku startet Charles Leclerc das 6. Mal von Platz 1 ins Rennen. Bottas und Zhou enttäuschen.

Leclerc mit 6. Pole der Saison – Alfa Romeo nicht in den Top 10

Qualifying in Aserbaidschan

Charles Leclerc hat sich beim GP von Aserbaidschan die Pole Position geholt. Nur 2 Mal in dieser Saison stand der Ferrari-Pilot damit zu Beginn des Rennens nicht zuvorderst. Am Schluss des Rennens durfte er allerdings erst 2 Mal ausgiebig jubeln – 4 Mal tat dies Max Verstappen, zuletzt hatte Sergio Perez die Nase vorne.

02:32 Video Leclercs Runde zur Pole Position Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Die beiden Red-Bull-Fahrer folgten in Baku auf den Startplätzen 2 (Perez) und 3 mit rund 3 Zehnteln Rückstand. Zuletzt hatte Red Bull bei der Longrun-Performance aber bekanntlich die Nase vorne, was ein spannendes Rennen am Sonntag (ab 12:20 Uhr live auf SRF zwei) verspricht. Die 2. Startreihe komplettierte Leclercs Teamkollege Carlos Sainz.

Alfa Romeo von den Plätzen 15 und 14

Ernüchternd verlief das Qualifying für die beiden Alfa-Romeo-Piloten. Valtteri Bottas schaffte es in letzter Sekunde ins Q2, dort belegte er dann den letzten Platz. Guanyu Zhou hatte im Q1 als 9. zwar keine Probleme, konnte im zweiten Durchgang allerdings nicht an diese Leistung anknüpfen und wurde 14.