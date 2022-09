Qualifying in Zandvoort

Max Verstappen (Red Bull) hat sich im Qualifying in Zandvoort die Pole Position gesichert.

Der Niederländer verweist die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Ränge 2 und 3.

Die beiden Alfa-Romeo-Fahrer, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou, starten von den Plätzen 16 und 14.

Beim GP der Niederlande zeigte Max Verstappen ein überzeugendes Qualifying. Sekunden vor Ablauf der Zeit überflügelte er mit seiner letzten schnellen Runde seinen ärgsten Widersacher Charles Leclerc. Nur 21 Tausendstel betrug der Vorsprung des Titelverteidigers. Der Ferrari-Fahrer darf sich zumindest über den 2. Startplatz freuen, direkt vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz.

Verstappen schafft sich mit der Pole bei seinem Heim-GP die optimale Ausgangslage, um am Sonntag (ab 14:50 Uhr live bei SRF) seinen vierten Sieg in Serie zu holen. Auch Probleme in den freien Trainings 1 und 2 schienen den Niederländer nicht zu verunsichern.

Hamilton auf Position 4

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes), der am vergangenen Wochenende einen frühen Ausfall zu verkraften hatte, startet am Sonntag aus der 2. Reihe. Auch Mick Schumacher im Haas überzeugte im Qualifying mit Rang 8.

Schwaches Qualifying von Alfa Romeo

Für Valtteri Bottas war das Qualifying bereits nach der ersten Runde beendet. Der Finne, der im letzten Jahr auf der gleichen Strecke noch an Position 3 hatte starten dürfen, fuhr auf den 16. Platz. Guanyu Zhou erreichte zwar knapp das Q2, musste sich dort aber mit dem 14. Platz zufriedengeben. Damit starten beide Alfa-Romeo-Piloten am Sonntag von weit hinten.