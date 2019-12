Der Mercedes-Pilot jagt seinen 5. Sieg in Abu Dhabi. Alfa Romeo muss von weit hinten starten.

Schon 4 Mal konnte Lewis Hamilton den GP von Abu Dhabi gewinnen. Die Chancen auf den 5. Erfolg stehen gut für den Briten im Mercedes. Der alte und neue Weltmeister startet am Sonntag von der Pole Position ins letzte Rennen der Saison – erstmals wieder seit dem GP Deutschland Ende Juli. In 1:34,779 stellte Hamilton Streckenrekord auf. Max Verstappen (+0,360 Sekunden) kam ihm im Red Bull am nächsten.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas stellte eigentlich die zweitschnellste Zeit auf, muss aber vom Ende des Feldes starten. Er hatte zuvor einige Antriebskomponenten ausgetauscht. Aus der 2. Startreihe gehen die Ferraris mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel ins Rennen.

Alfa Romeo zurückgebunden

Nichts mit den vorderen Rängen zu tun hatte Alfa Romeo. Nach schwachen Trainingsergebnissen landeten Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen auf den Rängen 16 und 17. Der Rennstall aus Hinwil hofft auf die kleine Chance, das Team Racing Point noch vom 7. Rang der Konstrukteuren-Wertung zu verdrängen.

