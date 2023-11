Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) startet am Sonntag von ganz vorne. Lance Stroll (Aston Martin) überrascht mit dem 3. Rang im Qualifying.

Plötzlich wurde es dunkel in Interlagos: Der lange angekündigte Regen kam im letzten Teil des Qualifyings doch noch. Die 10 Fahrer, die es soweit geschafft hatten, brachten gerade noch eine schnelle Runde hin, bevor die Qualifikation wenige Minuten früher als geplant beendet wurde. Weiterfahren hätte auch nichts gebracht, denn bei diesen Bedingungen hätte kein Pilot seine Zeit noch verbessern können.

Ganz zuvorderst wird am Sonntag so einmal mehr Weltmeister Max Verstappen im Red Bull starten. Der Niederländer erwischte im Q3 gerade noch die besten Bedingungen und stellte die schnellste Zeit auf. Weniger gut lief es einmal mehr seinem Teamkollegen. Sergio Perez musste wegen einer Gelben Flagge abbremsen und fuhr so nur Startplatz 9 heraus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Viel Formel-1-Action am Wochenende live bei SRF: Samstag, 14:55 Uhr: Sprint Shootout auf SRF zwei

Samstag, 19:15 Uhr: Sprintrennen auf SRF zwei

Sonntag, 17:20 Uhr: GP Brasilien auf SRF info

Neben Verstappen überzeugte auch Charles Leclerc (Ferrari), der am Sonntag neben dem Weltmeister aus der ersten Reihe starten wird. Für die grösste Überraschung sorgte aber Lance Stroll im Aston Martin. Der Kanadier liess sich die drittschnellste Zeit gutschreiben und wird damit direkt vor seinem Teamkollegen Fernando Alonso starten, der Rang 4 innehat. Stroll gewann erst zum dritten Mal in dieser Saison das interne «Qualifying-Duell» gegen den Spanier.

Alfa Romeo früh out

Für die beiden Boliden des Hinwiler Rennstalls endete das Qualifying bereits nach dem ersten Abschnitt. Guanyu Zhou landete auf dem 20. und letzten Platz, Valtteri Bottas wird am Sonntag zumindest zwei Plätze weiter vorne starten. Vor allem für Zhou endete die Qualifikation enttäuschend, nachdem er im Freien Training nur Stunden zuvor noch die achtschnellste Zeit gefahren war.