Hamilton hält mit Bestzeit den Schaden in Grenzen

Lewis Hamilton (Mercedes) fährt im Qualifying zum GP der Türkei die schnellste Zeit.

Weil Hamilton in der Startaufstellung um 10 Plätze nach hinten versetzt wird, geht Teamkollege Valtteri Bottas von der Pole Position ins Rennen.

Eine herbe Enttäuschung setzt es für das Team Alfa Romeo ab.

Das WM-Duell zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton (GBR) im Mercedes und Verfolger Max Verstappen (NED) im Red Bull geht am Sonntag im GP der Türkei in die nächste Runde. Erwartungsgemäss mit den besseren Karten für Verstappen, der in der WM-Wertung 2 Punkte hinter Hamilton liegt.

Zwar musste sich der Niederländer im Qualifying mit Rang 3 dem Tagesschnellsten aus Grossbritannien klar geschlagen geben. Gleichwohl geht Verstappen 9 Positionen vor Hamilton ins Rennen. Der Titelverteidiger wird aufgrund eines Motorenwechsels ausserhalb des erlaubten Kontingents um 10 Positionen nach hinten versetzt und muss von Startplatz 11 starten.

Hier fährt Hamilton zur Bestzeit und zum Streckenrekord

Vor Verstappen, der im Q1 bei einem Dreher eine Schrecksekunde zu überstehen hatte, steht Valtteri Bottas in der Frontreihe. Der Finne verlor etwas mehr als eine Zehntelsekunde auf Hamilton, der den Streckenrekord in Istanbul auf 1:22,868 Minuten drückte. Für Bottas ist es die zweite Pole Position des Jahres nach jener beim GP von Portugal.

Startplätze 17 und 18 für Alfa Romeo

Enttäuschend verlief das Qualifying für Alfa Romeo. Auf dem Rundkurs, auf dem das Team vor einem Jahr mit den Startplätzen 8 und 10 brilliert hatte, blieben beide Fahrer bereits im Q1 hängen.

Antonio Giovinazzi (ITA/18.) und Kimi Räikkönen (FIN/19.) vermochten einzig Nikita Mazepin (RUS) im Haas-Boliden hinter sich zu lassen. Weil Carlos Sainz (ESP) im Ferrari aufgrund eines unerlaubten Antriebswechsels am Sonntag von ganz hinten starten muss, gehen die beiden Alfa-Piloten von den Startplätzen 17 und 18 ins Rennen.