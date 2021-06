Max Verstappen geht am Sonntag in Frankreich von der Pole Position ins Rennen. Die Mercedes-Piloten starten von den Plätzen 2 und 3.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat das Qualifying für das Formel-1-Rennen in Frankreich für sich entschieden. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Samstag in Le Castellet schneller als sein Titelrivale Lewis Hamilton (Mercedes) und eroberte zum 5. Mal in seiner Karriere Startplatz 1.

Seine Zeit von 1:29,990 Minuten verpasste Hamilton um 0,258 Sekunden. In der WM-Wertung liegt der Brite 4 Punkte hinter Verstappen. Dritter bei der Jagd auf die besten Startplätze wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rennen vom Sonntag beim GP Frankreich zeigen wir ab 14:50 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Giovinazzi im Q2, Schumacher crasht

Als schnellerer der zwei Alfa-Romeo-Fahrer schaffte es Antonio Giovinazzi in den 2. Quali-Teil. Der Italiener wird am Sonntag von Startplatz 13 ins Rennen gehen, sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen startet als Siebzehnter.

Für einen Aufreger sorgte Mick Schumacher: Der Haas-Pilot verlor im Q1 die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Da nur noch wenige Sekunden zu fahren waren, entschied die Rennleitung, die Einheit nicht mehr neu zu starten. Wegen der Schäden an seinem Wagen konnte Schumacher nicht mehr zum 2. Durchgang antreten und wird als Fünfzehnter starten.