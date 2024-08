Norris in Monza auf der Pole Position – Verstappen nur Siebter

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die Pole Position für den Grossen Preis von Italien gesichert und damit den Druck auf Weltmeister Max Verstappen erhöht. Der Brite setzte sich im Qualifying auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza vor seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri und Landsmann George Russell im Mercedes durch. Für Norris ist es die fünfte Pole seiner Formel-1-Karriere und die vierte der Saison.

Verstappen im Tief

Der zuletzt schwächelnde WM-Leader Verstappen wurde im Red Bull nur Siebter. Der Niederländer reihte sich noch hinter den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (MON) und Carlos Sainz (ESP) sowie Rekordweltmeister Lewis Hamilton (GBR) im zweiten Mercedes ein.

Verstappen hat in der Fahrer-WM vor dem 16. Saisonrennen noch komfortable 70 Punkte Vorsprung auf Norris, die Überlegenheit des Weltmeisterteams Red Bull ist aber dahin. Verstappen, der seinen vierten Fahrertitel in Folge anstrebt, wartet bereits seit fünf Grand Prix auf einen Sieg. In der Konstrukteurs-WM ist das Polster des Teams auf McLaren gar auf 30 Zähler zusammengeschmolzen.

Sauber ganz hinten

Das Sauber-Team erlebte einen weiteren Tiefpunkt. Valtteri Bottas und Guanyu Zhou scheiterten bereits im ersten Qualifying-Teil und reihten sich ganz am Ende des Feldes ein. Der Finne Bottas nimmt das Rennen am Sonntag von Startplatz 19 aus in Angriff, der Chinese Zhou von Position 20.