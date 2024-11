Ganz vorne werden beim Rennen in Las Vegas am Sonntag George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari stehen. Die Blicke dürften aber vor allem auf Startreihe 3 gerichtet sein, denn von dieser nehmen die beiden WM-Rivalen Max Verstappen (5.) und Lando Norris (6.) das drittletzte Rennen der Saison in Angriff.

Gute Ausgangslage für Verstappen

Russell war im Mercedes mit 1:33,186 Minuten am schnellsten, für ihn ist es die 4. Pole Position seiner Karriere. Neben ihm in der 1. Startreihe steht Sainz im Ferrari. In der Reihe dahinter werden Pierre Gasly im Alpine und Charles Leclerc im zweiten Ferrari Position beziehen.

Verstappen kann in Las Vegas seinen 4. WM-Titel in Serie vorzeitig besiegeln. Vor dem Rennen am Samstagabend Ortszeit und am frühen Sonntag Schweizer Zeit führt der Niederländer im Klassement mit 62 Punkten Vorsprung auf Norris. Mit einem Sieg stünde der 27-Jährige als Champion fest, insgesamt darf er nicht mehr als zwei Punkte auf seinen britischen Verfolger im McLaren einbüssen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Rennen beim GP von Las Vegas am Sonntag ab 06:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Zhou mit Achtungserfolg – Colapinto haarsträubend

Guanyu Zhou vom Team Sauber startet in Las Vegas so weit vorne wie noch nie in diesem Jahr. Erst zum 3. Mal in dieser Saison überstand der Chinese den 1. Teil des Qualifyings und belegte den 13. Platz. Zuvor war ihm dies bereits beim GP von Spanien (Startplatz 15) und Grossbritannien (Startplatz 14) gelungen. Sein Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über Rang 19 hinaus.

Franco Colapinto sorgte mit einem Unfall im Q2 für die erste längere Verzögerung des Rennwochenendes. Der Argentinier verschätzte sich bei einer Kurve komplett und zerstörte sein Auto. Für Williams war es der nächste teure Zwischenfall, schon in Brasilien hatte das Team beide Fahrzeuge umfangreich reparieren müssen.

02:33 Video Colapinto biegt zu früh in die Kurve ein und zerstört sein Auto Aus Sport-Clip vom 23.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.