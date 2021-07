Max Verstappen machte in Spielberg da weiter, wo er vergangenes Wochenende aufgehört hat. Nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg in Spielberg wird der Niederländer auch das zweite Rennen in der Steiermark von ganz vorne aus in Angriff nehmen. Für den Red-Bull-Fahrer ist es im 9. Saisonrennen die 4. Pole Position und die 3. in Folge.

Legende: Vor zahlreichen «Oranje»-Fans Max Verstappen sicherte sich zum 4. Mal in dieser Saison Startplatz 1. Keystone

Neben Verstappen wird nicht etwa einer der beiden Mercedes-Piloten starten, sondern Lando Norris. Der Brite im McLaren schaffte es zum ersten Mal in seiner Karriere in die Frontreihe – und war nur 0,048 Sekunden langsamer als Verstappen.

Dritter wurde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez. Lewis Hamilton musste sich mit dem 4. Platz begnügen, Valtteri Bottas im anderen Mercedes mit Platz 5.

Giovinazzi wieder auf Startplatz 15

Von den Alfa-Romeo-Fahrern schaffte es wie vor einer Woche nur Antonio Giovinazzi in den 2. Teil des Qualifyings. Der Italiener startet am Sonntag erneut von Position 15 aus ins Rennen. Sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen überstand das Q1 nicht und musste sich mit Rang 16 begnügen.

Am Samstagabend wurde Sebastian Vettel nachträglich von der Jury wegen eines Zwischenfalls mit Fernando Alonso vom 8. auf den 11. Platz versetzt. Auf Alonso (Platz 14) hat das keine Auswirkungen. George Russell (neu 8.), Lance Stroll (9.) und Carlos Sainz (10.) profitieren. Weil Sainz vorrückt, schafft es doch noch ein Ferrari unter die ersten 10 der Startaufstellung.