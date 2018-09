Zum ersten Mal seit 2013 starten beide Sauber-Piloten in den Top 10. Valtteri Bottas schlägt Teamkollege Hamilton.

Starke Sauber in Sotschi – Bottas holt Pole

Ein Fehler auf der letzten Runde kostete Lewis Hamilton zwar eine weitere Pole-Position. Doch auch als Zweiter hat sich der WM-Leader eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rennen in Sotschi geschaffen.

Geschlagen wurde Hamilton einzig von seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas, der in dieser Saison zum 2. Mal als Leader ins Rennen gehen wird. Ob der Nordländer auch am Sonntag gewinnen darf, bleibt offen. Möglich wäre, dass er mit Blick auf die WM-Wertung Hamilton den Vortritt lassen muss. Der Engländer führt das Gesamtklassement mit 40 Punkten Vorsprung vor Sebastian Vettel an. Der Deutsche im Ferrari komplettierte die Top 3.

Sauber so gut wie seit 2013 nicht mehr

Ein Ausrufezeichen setzten auch Charles Leclerc und Marcus Ericsson. Beide Sauber-Piloten schafften es ins Q3. Der Monegasse nimmt das Rennen am Sonntag von Position 7 aus in Angriff, der Schwede startet als 10.

Ein solch gutes Resultat gelang dem Schweizer Rennstall zuletzt vor 5 Jahren. Damals belegten Nico Hülkenberg und Esteban Gutierrenz beim GP in Südkorea die Qualifying-Plätze 7 und 8. Hülkenberg wurde im Rennen sogar noch Vierter.

Red-Bull-Fahrer nach hinten versetzt

Das Abschneiden von Leclerc und Ericsson in Sotschi hat unter anderem die Rückversetzungen von Max Verstappen und Daniel Ricciardo begünstigt. Der Niederländer und der Australier müssen von ganz hinten starten, weil an den beiden Red Bull der Antrieb und das Getriebe gewechselt und damit das gemäss Reglement erlaubte Kontingent überschritten wurde.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.09.2018, 13:55 Uhr