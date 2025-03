Per E-Mail teilen

Oscar Piastri (McLaren) sichert sich die Pole Position für den GP von China am Sonntag.

Hinter dem Australier starten George Russell (Mercedes) und Lando Norris (McLaren).

Für die Sauber-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto schauen die Startplätz 12 und 19 heraus.

Auch im zweiten Rennen des Jahres wird die beste Startposition von einem McLaren-Piloten belegt werden. Anders als noch in Australien wird in China allerdings Oscar Piastri von zuvorderst losfahren können. Der Australier liess im Qualifying alle hinter sich, auch seinen Teamkollegen Lando Norris, der sich Position 3 sichern konnte. Für Piastri ist es die erste Pole Position seiner Karriere.

Zwischen die beiden McLaren-Piloten schob sich im letzten Moment noch Mercedes-Fahrer George Russell. Nicht die ganz schnellen Zeiten konnte Max Verstappen zeigen, der Weltmeister muss sich mit Startplatz 4 begnügen. Deutlich schlechter lief es seinem Teamkollegen: Liam Lawson blieb im Q1 hängen und muss von ganz hinten loslegen.

Sprint-Sieger Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc schoben sich noch vor die starken Rookies Isack Hadjar (Racing Bulls) und Kimi Antonelli (Mercedes), die von 7 respektive 8 losfahren werden.

Hülkenberg in Q2

Die Sauber-Piloten konnten nicht um die Spitzenplätze mitreden. Gabriel Bortoleto blieb bei erster Gelegenheit hängen und nimmt den GP von Platz 19 in Angriff. Nico Hülkenberg schaffte es zumindest eine Runde weiter und schielt als 12. auf die Punkteränge. Das Rennen in China gibt's am Sonntag ab 07:40 Uhr live bei SRF zu sehen.

