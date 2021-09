Lando Norris hat in einer verrückten Qualifikation zum GP von Russland überraschend seine erste Pole Position geholt.

Der Brite Lando Norris verwies mit einer famosen finalen Runde in Sotschi in seinem McLaren Carlos Sainz (Ferrari) auf den 2. Platz. Dritter wurde auf der abtrocknenden Strecke am Samstag sensationell der künftige Mercedes-Pilot George Russell (Williams).

Erst danach reihte sich auf Position 4 Superstar Lewis Hamilton ein. Der siebenmalige Weltmeister verpasste die 102. Pole seiner Karriere klar, nachdem er sich bei der Boxeneinfahrt zum Schluss den Frontflügel beschädigt hatte und sich später auf der Strecke noch drehte. Teamkollege Valtteri Bottas schaffte es im 2. Mercedes nur auf den 7. Platz.

Legende: Zum 1. Mal die Nummer 1 Lando Norris. Keystone

Verstappen als Schlusslicht

WM-Spitzenreiter Max Verstappen verzichtete auf der zunächst noch nassen Strecke zu Beginn der K.o.-Ausscheidung auf eine gezeitete Runde. Wegen eines unerlaubten Motorenwechsels muss der 23-jährige Niederländer mit seinem Red Bull ohnehin von ganz hinten starten. Im Klassement hat er 5 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Die Fahrer von Alfa Romeo schieden schon nach dem 1. Teil der Qualifikation aus. Kimi Räikkönen, der die vergangenen 2 Rennen wegen Corona verpasst hatte, erbte nach der Rückversetzung von 3 Fahrern Startposition 14, Antonio Giovinazzi Platz 16.

