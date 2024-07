Lando Norris holt die Pole Position für den GP von Ungarn. Teamkollege Oscar Piastri wird Zweiter, Weltmeister Max Verstappen klassiert sich hinter den beiden McLaren.

Red-Bull-Pilot Sergio Perez crasht im Q1 und muss am Sonntag von Position 16 aus starten.

Valtteri Bottas schafft es im Sauber auf den 12. Platz, Guanyu Zhou wird 18.

Lando Norris hat sich vor McLaren-Teamkollege Oscar Piastri die Pole Position für den GP von Ungarn vom Sonntag in Mogyorod gesichert. WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) wurde Dritter. Weniger als fünf Hundertstel trennten die schnellsten drei Fahrer. Norris holte zum zweiten Mal in dieser Saison (nach Spanien) und zum dritten Mal insgesamt den besten Startplatz. Ein Rennen gewann Norris erst einmal – in dieser Saison in Miami.

Zwei McLaren in der ersten Startreihe: Das gab es zuletzt vor zwölf Jahren beim Grand Prix von Brasilien, als Lewis Hamilton sein letztes Rennen für den Rennstall bestritt und sich die erste Startreihe mit Teamkollege Jenson Button teilte.

Norris und Piastri hatten ihre schnellste Runde unmittelbar vor dem Unterbruch aufgrund eines Unfalls von Yuki Tsunoda (Racing Bull) absolviert. Mit nur noch zwei Minuten auf der Uhr ging Verstappen danach nicht mehr auf die Strecke.

01:10 Video Tsunoda kommt in einer Kurve zu weit raus Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Perez klebt das Pech an den Reifen

Weiter nicht auf Touren kommt Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner, der innerhalb des Rennstalls aufgrund seiner dürftigen Ergebnisse angezweifelt wird, verzeichnete im Q1 einen Crash und muss mit Startplatz 16 vorliebnehmen. Bereits vor zwei Wochen in Silverstone war Perez im Qualifying ein ähnliches Malheur unterlaufen. In den letzten sechs Rennen hat er nur gerade 15 Punkte eingefahren.

00:58 Video Perez landet nach Dreher in der Streckenbegrenzung Aus Sport-Clip vom 20.07.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Das Sauber-Team startet von den Plätzen 12 und 18 ins Rennen. Valtteri Bottas egalisierte den bislang besten Startplatz in dieser Saison aus dem GP von Spanien im Juni. Guanyu Zhou verlor als 18. in der 13. Qualifikation dieser Saison zum 11. Mal das Duell gegen seinen Teamkollegen.