Lando Norris holt die Pole Position für den ersten GP im Jahr 2025 vor Teamkollege Oscar Piastri.

Die hoch gehandelten Ferrari-Piloten enttäuschen im Melbourne-Qualifying.

Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg fahren für Sauber die Startplätze 15 resp. 17 heraus.

Auftakt nach Mass für Lando Norris: Der Formel-1-Vizeweltmeister hat sich die Pole Position für den Grossen Preis von Australien gesichert und ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Im ersten Qualifying 2025 in Melbourne lag der britische McLaren-Pilot knapp vor seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri und Weltmeister Max Verstappen (NED) im Red Bull.

Für Norris war es die 10. Pole seiner Karriere. «Keine schlechte Art, um ins Jahr zu starten. Jetzt geht es los», funkte er an die Box. Der GP am Sonntag dürfte spannend werden, in Melbourne wird Regen erwartet.

Ferrari unter den Erwartungen

Charles Leclerc im Ferrari, der im 2. freien Training am Freitag die schnellste Runde gefahren war, konnte dagegen kein Wort um die Pole mitreden. Der Monegasse wurde direkt vor seinem neuen Teamkollegen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (GBR) Siebter.

Nach dem starken 2. Training setzte es für Nico Hülkenberg im Sauber eine leise Enttäuschung ab. Der Deutsche musste sich schon im Q3 aus der Jagd um die besten Zeiten verabschieden. Sein Neo-Teamkollege Gabriel Bortoleto (BRA) schaffte es dagegen überraschend eine Runde weiter. Der Brasilianer wird den GP am Sonntag von Position 15 in Angriff nehmen, Hülkenberg von Platz 17.

