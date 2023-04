Das Podest

1. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

Red Bull untermauerte auch im GP von Aserbaidschan seine Vormachtstellung in der Formel 1. Im 4. Rennen der Saison fuhren Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen die Podestplätze 6 und 7 heraus. Einzig in Melbourne hatte man zuletzt nur eine Podiums-Klassierung herausgefahren (Perez wurde Fünfter). Die beiden Fahrer wechselten sich bisher ab mit den Saisonsiegen: Zum Auftakt in Bahrain jubelte der Niederländer, in Saudi-Arabien der Mexikaner, in Australien wieder Verstappen und nun erneut Perez, der am Samstag schon das Sprintrennen für sich entschieden hatte.

Über den 3. Platz durfte sich Charles Leclerc freuen, der von der Pole Position ins Rennen gestartet war. Der Monegasse bescherte Ferrari die ersten beiden Führungsrunden der Saison, war den Red Bull aber punkto Topspeed klar unterlegen. Gleichwohl ist es der 1. Podestplatz für Ferrari 2023. Fernando Alonso (ESP) im Aston Martin, bislang dreimal Dritter, klassierte sich auf Rang 4.

Perez nutzt die Safety-Car-Phase

Leclerc hatte seine Führung während den ersten beiden Runden behaupten können. Doch als danach Verstappen DRS einsetzen konnte, war es kurz vor Ende der 3. Runde um Leclerc geschehen. Gleich zu Beginn der 6. Runde zog auch Perez spielend leicht am Ferrari vorbei.

00:40 Video Zuerst Verstappen, dann Perez: Leclerc büsst auf den ersten Runden 2 Plätze ein Aus Sport-Clip vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Als in der 11. Runde Nyck de Vries (NED) mit dem Alpha Tauri die Bande touchierte und seinen Boliden parkieren musste, wurde die gelbe Flagge geschwenkt. Verstappen steuerte sogleich die Boxengasse an. Doch weil es unmittelbar danach zu einer Safety-Car-Phase kam und alle anderen Fahrer auch an die Box fuhren, erwies sich dies für den Niederländer als Nachteil: Als das Rennen 3 Runden später wieder freigegeben wurde, lag Teamkollege Perez auf Platz 1 – vor Leclerc und Verstappen.

Zwar schnappte sich Verstappen sogleich bei erster Gelegenheit den Monegassen wieder, doch an Perez sollte es bis zum Schluss kein Vorbeikommen geben. So ist Perez nach dem insgesamt 6. GP in Baku der erste zweifache Sieger in Aserbaidschan. Der 33-Jährige hatte bereits 2021 am Kaspischen Meer triumphiert, im Vorjahr war Verstappen der Schnellste.

Alfa-Fahrer ohne Glück

Kein erfolgreiches Wochenende erlebten die beiden Alfa-Romeo-Piloten Guanyu Zhou und Valtteri Bottas, die am Samstag schon das Sprintrennen ausserhalb der Top 10 beendet hatten. Der Finne war in der 2. Kurve in ein Rencontre mit dem Haas-Boliden von Kevin Magnussen (DEN) verwickelt, büsste dabei 5 Plätze ein und fiel ans Ende des Feldes zurück. Auch nach der Safety-Car-Phase konnte sich Bottas nicht verbessern. Am Ende wurde er 18.

Der von Platz 16 ins Rennen gegangene Zhou büsste schon beim Start eine Position und nach dem Safety-Car weitere Plätze ein. Der Chinese musste schliesslich in der 36. Runde den Grand Prix mit technischen Problemen aufgeben. So blieb Alfa Romeo wie auch beim GP in Saudi-Arabien ohne Punkte.

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross verschiebt sich von Aserbaidschan direkt nach Florida, wo in Miami am kommenden Sonntag der Grand Prix auf dem Programm steht. Die ersten freien Trainings sind wie gewohnt am Freitag terminiert.